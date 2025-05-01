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Медвежий угол

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Задержали своих же: люди устали терпеть и вышли на сход против цыган за что и поплатились

Задержали своих же: люди устали терпеть и вышли на сход против цыган за что и поплатились

Avia.pro - СМИ наткнулась на статью с видео о событиях в селе Анисимово под Барнаулом. Местные жители вышли на сход, чтобы остановить беспредел, который, по их словам, творят цыгане: угрозы детям, кражи бензина, драки.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Продажные полицаи служат только тому кто платит.Народ тут лишний.....
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1 час.
И
Искандер
&quot;Задержали своих же&quot;... В том-то и дело, что для &quot;власти&quot; и ментов/понтов, &quot;СВОИ&quot; - цыгане, которые платят за &quot;крышу&quot; и откупаются от ответственности.
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1 час.
Сергей Трофимов
ЦЫГАН НУЖНО УНИЧТОЖАТЬ ОНИ НЕ ИМЕЮТ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА
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46 мин.
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