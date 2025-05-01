Задержали своих же: люди устали терпеть и вышли на сход против цыган за что и поплатились

Avia.pro - СМИ наткнулась на статью с видео о событиях в селе Анисимово под Барнаулом. Местные жители вышли на сход, чтобы остановить беспредел, который, по их словам, творят цыгане: угрозы детям, кражи бензина, драки.
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