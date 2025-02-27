Набиуллина заявила о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля

В российском Центробанке решили сдвинуть сроки широкого внедрения в стране цифрового рубля, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции «Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка».
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