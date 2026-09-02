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Газета.ру

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Рубио рассказал, что США помогают Украине "в пределах своих возможностей"

Рубио рассказал, что США помогают Украине "в пределах своих возможностей"

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что США продолжают оказывать военную поддержку Украине, пояснив, что происходит это «в пределах собственных возможностей».

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