Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС продлить прекращение огня на Рамадан и Песах

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и что необходимо дополнительное время для их переговоров.
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