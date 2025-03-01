Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС продлить прекращение огня на Рамадан и Песах

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и что необходимо дополнительное время для их переговоров.