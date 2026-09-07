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Урок мужества в спорткомплексе «Новая звезда» в Митино: безопасность и ответственность для школьников

В спорткомплексе «Новая звезда» в районе Митино прошёл урок мужества, направленный на формирование у школьников навыков безопасного поведения и ответственности.

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