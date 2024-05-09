«МК»: Зимовский назвал бункеры в Карпатах главными целями ударов ЯО

Россия готовится к беспрецедентным учениям с применением тактического ядерного оружия. Это действие становится ярким сигналом НАТО, который рано или поздно может сделать свои войска участниками спецоперации на Украине, передает «МК».
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