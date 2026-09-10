В Ростовской области за ночь уничтожили около 90 БПЛА, повреждены дома и машины

В ночь на 10 сентября Ростовская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Всего было уничтожено около 90 БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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