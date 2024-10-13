Письмо "Дяди Фёдора" для мигрантов написано: Первыми прочли украинцы

«....мигранты занимают самую невостребованную коренным населением нишу, так и в восполнении тех естественных демографических потерь, которые несёт современное общество на пути своего развития. » Да занимают, но это очень малая часть мигрантов, большая часть это просто шакалы.

TB

Tatyana Boyko

Вы подумайте только, опять преступления в износилованиях или попытки таджиков! Блин, да сколько можно???? Читать эти сводки каждый день, просто с ума можно сойти! Неужели нельзя собраться и пойти к Думе?! Протестовать против этих неугомонных! Это будет продолжаться. У нас в городе эти твари голодные забили битами ингуша, вдумайтесь, средневековье полное!