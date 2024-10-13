Письмо "Дяди Фёдора" для мигрантов написано: Первыми прочли украинцы

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Комментарии
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Игорь Василевский
Понты. Нужен дом, 2-3 жены в золоте. А то как же? Иначе что скажут люди?
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1 час.
ШКИПЕР
«....мигранты занимают самую невостребованную коренным населением нишу, так и в восполнении тех естественных демографических потерь, которые несёт современное общество на пути своего развития. »   Да занимают, но это очень малая часть мигрантов, большая часть это просто шакалы.
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1 час.
TB
Tatyana Boyko
Вы подумайте только, опять преступления в износилованиях или попытки таджиков! Блин, да сколько можно???? Читать эти сводки каждый день, просто с ума можно сойти! Неужели нельзя собраться и пойти к Думе?! Протестовать против этих неугомонных! Это будет продолжаться. У нас в городе эти твари голодные забили битами ингуша, вдумайтесь, средневековье полное!
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24 мин.

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