Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ?

СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ?

  СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ? Сорвать или как-то воспрепятствовать выборам Президента России у Запада не получится.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Баландин
Автор явно не за народ.
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17 час.
Александр Рожков
Что то не понятка какая то. Как всегда у пропагандонов. Оказывается власти сами хотят сорвать выборы самих себя. Гы, гы... Как бы не так. Очередная лапша на уши придурковатому электорату. Для чего? Представить дело так, что какие то неведомые злые силы завозят мигрантов для того, чтобы опорочить власть. А она родимая может не вынести всего этого. Поэтому все на выборы! Поддержим нашу власть! Не дадим ее мигрантам в обиду!
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17 час.
sorsw
Администрация населённого пункта изначально должна была заниматься вопросами: 1) пожарная безопасность, 2) водоснабжение и канализация, 3) дорожное движение, 3) теплоснабжение домов всех видов, 4) архитектура и планирование, включая озеленение, населённого пункта, 5) обеспечение законного порядка с федеральными органами. Остальные вопросы, в том числе снабжение продуктами и товарами только на федеральной основе. И это никогда не смогут обеспечить частники - это понятно любому дураку!
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17 час.

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