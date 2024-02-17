СОРВАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ?

Александр Рожков

Что то не понятка какая то. Как всегда у пропагандонов. Оказывается власти сами хотят сорвать выборы самих себя. Гы, гы... Как бы не так. Очередная лапша на уши придурковатому электорату. Для чего? Представить дело так, что какие то неведомые злые силы завозят мигрантов для того, чтобы опорочить власть. А она родимая может не вынести всего этого. Поэтому все на выборы! Поддержим нашу власть! Не дадим ее мигрантам в обиду!