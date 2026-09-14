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FiNE NEWS

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Член комитета Госдумы предупредил Польшу о последствиях риторики Дональда Туска

Риторика польского премьер-министра Дональда Туска, связанная с предположениями о возможной эскалации конфликта со стороны России, может иметь серьёзные последствия для Польши.

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