Байден и Макрон обсудили НАТО, Россию и Китай

Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которой стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая, сообщила пресс-служба Белого дома.
Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в рамках которой стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая, сообщила пресс-служба Белого дома.
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