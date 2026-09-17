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Нетаньяху предложил лишать гражданства за «клевету» на ЦАХАЛ

Нетаньяху предложил лишать гражданства за «клевету» на ЦАХАЛ

Биньямин Нетаньяху предложил лишать гражданства тех, кто, по его формулировке, «клевещет» на солдат ЦАХАЛ, а суммы компенсаций по таким делам увеличить в 20 раз.

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