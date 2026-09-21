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62ИНФО | Новости Рязани

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В ДТП на трассе Р-132 в Михайловском округе один человек погиб и трое пострадали

В ДТП на трассе Р-132 в Михайловском округе один человек погиб и трое пострадали

Авария случилась в воскресенье, 20 сентября, на 605-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Между собой столкнулись Opel, за рулем которого был 52-летний мужчина, и Hyundai под управлением 35-летнего москвича.

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