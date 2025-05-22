Продвижение культурных ценностей: Фестиваль художественного творчества объединил сотни участников

Федерация профсоюзов работников образования и науки (FSEȘ) успешно завершила Фестиваль художественного творчества «Под знаком Лучафэрула» — мероприятие, посвящённое продвижению национальных и международных культурных ценностей, сообщает Noi.
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