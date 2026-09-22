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Рамблер

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Телеведущая Кудрявцева заявила после слов Гордон, что не хочет ничего объяснять

Телеведущая Кудрявцева заявила после слов Гордон, что не хочет ничего объяснять

Кудрявцева прокомментировала обвинения Гордон: «Не хочу ничего объяснять» .

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