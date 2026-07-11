Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вызов России: Макрон выводит на парад «коалицию желающих»

Вызов России: Макрон выводит на парад «коалицию желающих»

Французская газета Le Monde сообщает, что 14 июля во время масштабного военного парада в Париже по Елисейским полям пройдут 500 военнослужащих из стран так называемой «коалиции желающих» и 25 украинских солдат.

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