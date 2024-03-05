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Спички - не игрушка

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Бастрыкин требует пояснить решение челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО

Бастрыкин требует пояснить решение челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО

К предыдущему тексту.Напомню слова автора ТГ-канала "Повёрнутые на Z войне" ("Просим главный аппарат СК РФ организовать проверку по данному делу"), Германа Куликовского ("Александр Иванович Бастрыкин, обратите пожалуйста внимание на всё это блядство"), Сергея Мардана ("Снова надеемся только на доброго Александра Ивановича Бастрыкина — заступника русских людей").

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