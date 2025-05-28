Чёрный день календаря. 28 мая: Трагедия в Нефтегорске. 2040 погибших за 17 секунд землетрясения

30 лет со дня катастрофического землетрясения, уничтожившего город.28 мая 1995 года в 1:04 по местному времени на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 7,6, которое за 17 секунд полностью разрушило поселок Нефтегорск.
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