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В Судане объявили о роспуске правительства

Новый премьер-министр Судана Камил Идрис в понедельник, 2 июня, объявил о роспуске правительства, передает суданское информационное агентство SUNA.

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