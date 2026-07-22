Хирург Умнов отметил, что сыры с плесенью обладают антибактериальными свойствами

Хирург Александр Умнов рассказал «Газете.Ru», что сыры с плесенью, такие как камамбер, бри, рокфор и горгонзола, содержат так называемую «благородную» плесень, которая обладает антибактериальным эффектом.
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