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Хирург Умнов отметил, что сыры с плесенью обладают антибактериальными свойствами

Хирург Умнов отметил, что сыры с плесенью обладают антибактериальными свойствами

Хирург Александр Умнов рассказал «Газете.Ru», что сыры с плесенью, такие как камамбер, бри, рокфор и горгонзола, содержат так называемую «благородную» плесень, которая обладает антибактериальным эффектом.

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