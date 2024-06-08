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Колем дрова правильно: Инструменты для заготовки дров на даче

Колем дрова правильно: Инструменты для заготовки дров на даче

С началом дачного сезона у многих отдыхающих возникает необходимость заготовки дров. Дрова на даче — незаменимая вещь, так как они используются и для обогрева жилища, и для приготовления пищи на свежем воздухе, и для растопки бани.

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