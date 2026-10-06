Страна и люди
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Страна и люди

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Таизский котел. Вечер 06.10.2026

Таизский котел. Вечер 06.10.2026

Близится к финалу агония Таизского котла. Хуситы полностью ликвидировали южную часть котла и теперь занимаются ликвидацией северной части.

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