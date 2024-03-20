США и Турция договорились о новой схеме соблюдения санкций против России

США и Турция договорились о новой схеме соблюдения санкций. Вашингтон будет уведомлять Анкару о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями ограничительных мер против России, прежде чем наказывать их за это.
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