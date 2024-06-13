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Позитив для оптимистов

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«С этими уродами был один вариант»: Депутат Толстой предложил решение по бородачам приехавшим с оружием к Кремлю.

«С этими уродами был один вариант»: Депутат Толстой предложил решение по бородачам приехавшим с оружием к Кремлю.

Наверняка все в курсе ситуации которая произошла вчера в Москве с участием гостей из Азербайджана. Кто не в курсе, кратко введем в курс произошедшего.

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Комментарии
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Maxim
Колокольцева перевести на работу в Минкульт, в отдел Сказок: некомплект ЛС, при штате на 1тыс. граждан в 4,5 разА больше, чем в КНР ..
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9 час.
Россиянин
После отсидки.
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8 час.
Россиянин
Посадить за терроризм а потом выслать домой.
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8 час.

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