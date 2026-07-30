В России призвали отменить норматив времени приема у врача

15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.
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