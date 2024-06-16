Как штрафуют современные камеры

ГАИ использовало телевизионные камеры еще во времена СССР для визуального контроля загруженности дорог, но в конце девяностых начались первые звоночки по внедрению в нашу дорожную сеть совсем других камер — как это тогда называлось, «интеллектуального телевидения».
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