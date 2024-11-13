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Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой агрессии одноклассника в Петергофе

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой агрессии одноклассника в Петергофе

В Петергофе сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника. По словам парламентария, у его 12-летнего сына возник конфликт в одной из местных школ, в результате которого мальчик получил серьезные травмы.

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