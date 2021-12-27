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Тухель о голе Лукаку «Вилле»: «Рискнули выпустить его вопреки рекомендациям медиков»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) рассказал, о чем говорил в перерыве с форвардом Ромелу Лукаку, который вышел на второй тайм и забил победный гол.

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