«Всё сводится к одному: занимайся жизнью… или занимайся смертью» — эту знаменитую фразу из замечательного фильма «Побег из Шоушенка» я взял в качестве эпиграфа к статье.
Какие команды Вы даете своему мозгу? «Жить» или «умирать»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Холодок
Здравствуйте, Людмила. ==="Моя Жизнь – это Мой Выбор и Мое Решение. Мои поступки – это Мой Выбор и Мое Решение. Потери и приобретения – это Мой Выбор и Мое Решение. Ошибки и провалы – это Мой Выбор и Мое Решение. Успех и Победы – это Мой Выбор и Мое Решение. Любовь и боль, богатство и бедность, уважение и унижение – это Мой Выбор и Мое Решение."=== Всего доброго Вам и правильного выбора.
Ответить
2 час.
Александр Симаков
Валерий, а как же так рекламируемые Вами утверждения Черниговской о том, что это мозг командует нами, а не мы им? 😪И то, что мозг принимает решение за пол-часа до того, как мы совершим какое-то действие? Так это Ваш выбор того, что Вы перечислили, или, по Черниговской, Вашего мозга, который управляет Вами? Кому Вы пожелали правильного выбора - нам или нашему мозгу?
Ответить
2 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр. Здесь есть довольно тонкая грань( на мой взгляд), которая выражена одним из Учителей в одном из определений: ==="Гордыня — интеллектуальное удовлетворение, превращающее ум в препятствие для контроля со стороны души."=== Уберите гордыню из своего восприятия Мира и Вы поймете, что Татьяна Владимировна говорит о физическом мозге, о действиях физического тела, выраженных в 12-ти системах организма Человека. А здесь приведена Декларация Ответственности Человека- это Духовная его составляющая, которая как раз формирует сеть нейронно-аксонных связей мозга Человека, которая есть как раз физическое выражение ДУШИ КАЖДОГО. Что интересно( это моё личное мнение): когда физическое тело распадается на атомы, то и эта сеть распадается так же, НО! эта сеть остается в виде астральной формы в ДУШЕ Человека для следующего воплощения и, на основании формирования физического тела, исправления допущенных отступлений от Вселенского ЗАКОНА. Вот, как-то так мне лично представляется. Можете что-то возразить аргументированно? Всего доброго.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии