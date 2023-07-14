Какие команды Вы даете своему мозгу? «Жить» или «умирать»?

Валерий Холодок Здравствуйте, Людмила. ==="Моя Жизнь – это Мой Выбор и Мое Решение. Мои поступки – это Мой Выбор и Мое Решение. Потери и приобретения – это Мой Выбор и Мое Решение. Ошибки и провалы – это Мой Выбор и Мое Решение. Успех и Победы – это Мой Выбор и Мое Решение. Любовь и боль, богатство и бедность, уважение и унижение – это Мой Выбор и Мое Решение."=== Всего доброго Вам и правильного выбора.

Александр Симаков Валерий, а как же так рекламируемые Вами утверждения Черниговской о том, что это мозг командует нами, а не мы им? 😪И то, что мозг принимает решение за пол-часа до того, как мы совершим какое-то действие? Так это Ваш выбор того, что Вы перечислили, или, по Черниговской, Вашего мозга, который управляет Вами? Кому Вы пожелали правильного выбора - нам или нашему мозгу?