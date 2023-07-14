Неспешный разговор

20 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    10 лет назад наш народ не смеялся над событиями в Германии, Франции и т. д. а уже тогда был обеспокоен их наплывом в ...«Довыпендривались...
  • ВераВерная
    Вот по задержанию покушавшихся на Собчак - явно поторопились ребята. Надо было дело до конца довести.ФСБ, МВД и СК зад...
  • Сергей Федотов
    Ну, положим, буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерлядь да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на 4 к...Вся их хваленая е...

Какие команды Вы даете своему мозгу? «Жить» или «умирать»?

Какие команды Вы даете своему мозгу? «Жить» или «умирать»?

«Всё сводится к одному: занимайся жизнью… или занимайся смертью» — эту знаменитую фразу из замечательного фильма «Побег из Шоушенка» я взял в качестве эпиграфа к статье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Холодок
Здравствуйте, Людмила. ===&quot;Моя Жизнь – это Мой Выбор и Мое Решение. Мои поступки – это Мой Выбор и Мое Решение. Потери и приобретения – это Мой Выбор и Мое Решение. Ошибки и провалы – это Мой Выбор и Мое Решение. Успех и Победы – это Мой Выбор и Мое Решение. Любовь и боль, богатство и бедность, уважение и унижение – это Мой Выбор и Мое Решение.&quot;=== Всего доброго Вам и правильного выбора.
Ответить
2 час.
Александр Симаков
Валерий, а как же так рекламируемые Вами утверждения Черниговской о том, что это мозг командует нами, а не мы им? 😪И то, что мозг принимает решение за пол-часа до того, как мы совершим какое-то действие?  Так это Ваш выбор того, что Вы перечислили, или, по Черниговской, Вашего мозга, который управляет Вами? Кому Вы пожелали правильного выбора - нам или нашему мозгу?
Ответить
2 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр. Здесь есть довольно тонкая грань( на мой взгляд), которая выражена одним из Учителей в одном из определений: ===&quot;Гордыня — интеллектуальное удовлетворение, превращающее ум в препятствие для контроля со стороны души.&quot;=== Уберите гордыню из своего восприятия Мира и Вы поймете, что Татьяна Владимировна говорит о физическом мозге, о действиях физического тела, выраженных в 12-ти системах организма Человека. А здесь приведена Декларация Ответственности Человека- это Духовная его составляющая, которая как раз формирует сеть нейронно-аксонных связей мозга Человека, которая есть как раз физическое выражение ДУШИ КАЖДОГО. Что интересно( это моё личное мнение): когда физическое тело распадается на атомы, то и эта сеть распадается так же, НО! эта сеть остается в виде астральной формы в ДУШЕ Человека для следующего воплощения и, на основании формирования физического тела, исправления допущенных отступлений от Вселенского ЗАКОНА. Вот, как-то так мне лично представляется. Можете что-то возразить аргументированно? Всего доброго.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх