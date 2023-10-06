Быстров за отставку Абаскаля: «Зачем ему давать еще шанс? Последние 2-3 месяца он делает такие вещи, которые никто не может объяснить»

— В связи со вторым разгромным поражением «Спартака» пошли разговоры об отставке Абаскаля. Как считаете, нужно ли прямо сейчас его убирать или дать испанцу последний шанс в дерби? — Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек.