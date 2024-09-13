Военнослужащий «Азова» приговорен за жестокое обращение с гражданским населением

Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР) военнослужащий националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) приговорен к 27 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
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