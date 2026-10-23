Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" увидела свет 12 июля 2021 года, бросив вызов украинской националистической пропаганде и обозначив идеологическую рамку будущей СВО.
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