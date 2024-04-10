ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Конина
    Никогда не хожу по таким свинарникам. Были же у нас раньше " блинные", пельменные, порожковые, кыстыбей и другие кафе..."ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМ...
  • Люба Сибирская
    В любом районе города есть власть, которая должна следить за всем, что происходит в своём районе. Но, видимо, глаза в..."ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМ...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Нужно самим быть бдительными и  сообщать куда следует, если видите такое безобразие. У нас в области несколько лет на..."ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМ...

Абсолютно блестящая стратегическая атака

Абсолютно блестящая стратегическая атака

Или: когда, наконец, Китай установит шлагбаум в Тайваньском проливе?  Прежде чем поговорить о китайском шлагбауме, поговорим о шлагбауме в Балитиморе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;Поговорить о китайском шлагбауме, поговорим о шлагбауме в Балитиморе.&quot;  РОССИИ И КИТАЮ НАДО ВСЁ ДЕЛАТЬ ОДНОВРЕМЕННО. ДЯДЯ СЭМ, СТОЯ ОДНОВРЕМЕННО НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ СДЕЛАЕТ &quot;ШПАГАТ&quot; С РАЗРЫВОМ ПРОМЕЖНОСТИ!
Ответить
18 час.
Аршак Меликджанян
канешно случайность слюшай,  &quot;Случайность - это неосознанная закономерность&quot; (Ф. Энгельс). .............как говорили классики...... .......бытие определяет сознание.................... и чем больше будет битья для англосаксов тем быстрее в их тупые головы придёт осознание.
Ответить
16 час.
a
alex
ПИТИЕ определяет сознание...(нач. вытрезвителя)
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх