Или: когда, наконец, Китай установит шлагбаум в Тайваньском проливе? Прежде чем поговорить о китайском шлагбауме, поговорим о шлагбауме в Балитиморе.
Абсолютно блестящая стратегическая атака
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Владимир Соловьев
"Поговорить о китайском шлагбауме, поговорим о шлагбауме в Балитиморе." РОССИИ И КИТАЮ НАДО ВСЁ ДЕЛАТЬ ОДНОВРЕМЕННО. ДЯДЯ СЭМ, СТОЯ ОДНОВРЕМЕННО НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ СДЕЛАЕТ "ШПАГАТ" С РАЗРЫВОМ ПРОМЕЖНОСТИ!
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18 час.
Аршак Меликджанян
канешно случайность слюшай, "Случайность - это неосознанная закономерность" (Ф. Энгельс). .............как говорили классики...... .......бытие определяет сознание.................... и чем больше будет битья для англосаксов тем быстрее в их тупые головы придёт осознание.
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16 час.
a
alex
ПИТИЕ определяет сознание...(нач. вытрезвителя)
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15 час.
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