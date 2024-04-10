Абсолютно блестящая стратегическая атака

"Поговорить о китайском шлагбауме, поговорим о шлагбауме в Балитиморе." РОССИИ И КИТАЮ НАДО ВСЁ ДЕЛАТЬ ОДНОВРЕМЕННО. ДЯДЯ СЭМ, СТОЯ ОДНОВРЕМЕННО НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ СДЕЛАЕТ "ШПАГАТ" С РАЗРЫВОМ ПРОМЕЖНОСТИ!

Аршак Меликджанян

канешно случайность слюшай, "Случайность - это неосознанная закономерность" (Ф. Энгельс). .............как говорили классики...... .......бытие определяет сознание.................... и чем больше будет битья для англосаксов тем быстрее в их тупые головы придёт осознание.