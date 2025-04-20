Депутат возмутился куличом Киркорова за 100 тысяч рублей

Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru возмутился куличом народного артиста России Филиппа Киркорова и предложил потратить эти деньги на поддержку военнослужащих специальной военной операции (СВО).
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