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Эджуке перешел в «Антверпен». Его контракт с ЦСКА приостановлен 

25-летний нигериец, у которого есть контракт с ЦСКА до 2024 года, повторно воспользовался поправкой ФИФА и приостановил соглашение с армейцами в одностороннем порядке до конца сезона.

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