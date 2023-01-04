Дакар-2023. Барреда Борт выиграл 4-й этап в классе мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2023». Победу в классе мотоциклов одержал Хоан Барреда Борт, Даниэль Сандерс сохранил лидерство.
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