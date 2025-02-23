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Mercedes-Benz отчитался о падении прибыли и поделился планами на будущее: будет куча новинок и электрические AMG

Mercedes-Benz AG называет финансовые результаты деятельности компании в 2024 году как «хорошие». Однако нужно понимать, что по ряду показателей фиксируется нежелательное «проседание», на устранение которого в 2025 году и направлены планы немецкого ….

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