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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финалист US Open-2014 Нисикори провел последний матч на «Большом шлеме»

Кеи Нисикори проиграл Рей Сакамото в финале квалификации US Open – 4:6, 6:7(3). 36-летний японец провел последний матч на турнире «Большого шлема» – он завершит карьеру осенью этого года.

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