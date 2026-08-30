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Регионы России

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ВСУ нанесли удар по законсервированной шахте в ЛНР, погибла ламповщица

ВСУ нанесли удар по законсервированной шахте в ЛНР, погибла ламповщица

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 30 августа 2026 года в День шахтёра атаковали законсервированную шахту «Дуванная» в Краснодонском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР).

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