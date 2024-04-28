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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

ВС Украины принял иск об отмене выборов президента: главное за сутки

ВС Украины принял иск об отмене выборов президента: главное за сутки

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Верховный суд Украины открыл дело по иску об отмене выборов президента, в Москве задержан брат 12-го фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall, а Австралия предоставит Киеву пакет помощи на 100 млн долларов.

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