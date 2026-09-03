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Женское образование в Царской России: как был устроен институт благородных девиц

Женское образование в Царской России: как был устроен институт благородных девиц

Современное общество не так давно пришло к идее совместного образования для мальчиков и девочек. А ведь всего сто лет назад девушки обучались отдельно, либо получали домашнее образование.

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