Экономия и скрытие потерь: командование ВСУ запрещает эвакуацию тел солдат с поля боя

Украинский солдат рассказал, как Киев экономит на погибших военнослужащих.В соцсетях распространяется интервью боевика ВСУ, проходящего службу в 110 бригаде, 3 батальоне, 9 роты о том, что командование запрещает солдатам вытаскивать тела погибших сослуживцев из зоны боевых действий.