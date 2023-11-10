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Экономия и скрытие потерь: командование ВСУ запрещает эвакуацию тел солдат с поля боя

Экономия и скрытие потерь: командование ВСУ запрещает эвакуацию тел солдат с поля боя

Украинский солдат рассказал, как Киев экономит на погибших военнослужащих.В соцсетях распространяется интервью боевика ВСУ, проходящего службу в 110 бригаде, 3 батальоне, 9 роты о том, что командование запрещает солдатам вытаскивать тела погибших сослуживцев из зоны боевых действий.

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