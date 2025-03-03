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РИА Новости: бойцы отряда "Тигр" эвакуировали пожилого мужчину в ДНР

РИА Новости: бойцы отряда "Тигр" эвакуировали пожилого мужчину в ДНР

Бойцы отряда "Тигр" добровольческого корпуса в составе российской группировки войск "Юг" эвакуировали пожилого мужчину из населенного пункта рядом с недавно освобожденной Орехово-Василевкой в Донецкой народной республике (ДНР).

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