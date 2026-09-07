📷⚡️На аэродроме Мочище в ходе фестиваля «ВИВА АВИА!» был замечен очередной борт фронтового бомбардировщика Су-34, находящийся на этапе заводских испытаний в базовой грунтовке.
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