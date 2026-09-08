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SPLETNIK

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"У неё сильное материнское чувство". Мать Натальи Водяновой рассказала, как она справляется с шестым ребёнком

"У неё сильное материнское чувство". Мать Натальи Водяновой рассказала, как она справляется с шестым ребёнком

Мать 44-летней супермодели Натальи Водяновой, которая на днях стала матерью в шестой раз, рассказала, как она справляется с уходом за новорождённой дочерью.

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