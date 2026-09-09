Жасмин и Илан Шор обеспечили пострадавших от паводка жильём

Семья из Дагестана, потерявшая дом и магазин из-за паводка, получила новое жильё благодаря помощи певицы Жасмин и её мужа Илана Шора.
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