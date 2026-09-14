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Царьград

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Андрей Бакланов предложил ввести сбор за проход по морям

Андрей Бакланов предложил ввести сбор за проход по морям

Андрей Бакланов, профессор НИУ ВШЭ, рассматривает возможность введения платы за морские маршруты в свете обострения ближневосточного конфликта.

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