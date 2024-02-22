Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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ФРС США заявила о достижении пика процентных ставок

Представители Федеральной резервной системы США на заседании 30-31 января заявили, что не торопятся снижать процентные ставки, и выразили одновременно оптимизм и осторожность в отношении инфляции, согласно протоколу заседания ("минутки"), опубликованному в среду.

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