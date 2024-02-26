Карагандинские пожарные вынесли с горящей заправочной станции 66 баллонов

В Караганде снова произошел взрыв газа. На этот раз хлопок случился на газозаправочной станции. Благодаря самоотверженности пожарных удалось предотвратить более серьёзные последствия - ими из пожара было вынесено 66 газовых баллонов, передаёт корреспондент ekaraganda.