Карагандинские пожарные вынесли с горящей заправочной станции 66 баллонов

В Караганде снова произошел взрыв газа. На этот раз хлопок случился на газозаправочной станции. Благодаря самоотверженности пожарных удалось предотвратить более серьёзные последствия - ими из пожара было вынесено 66 газовых баллонов, передаёт корреспондент ekaraganda.
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