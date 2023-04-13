Комплекс "Спартака"

Знаете почему наш футбол коррумпирован насквозь? Это очень просто доказать. достаточно посмотреть на освящение тех или иных событий, чтобы понять, как одни и те же моменты трактуются радикально по разному.
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